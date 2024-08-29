Горы гортензий и других осенних цветов ждут москвичей на выставке в "Аптекарском огороде"

В "Аптекарском огороде" проходит выставка гортензий и других осенних цветов, в их числе: эхинацеи, гипсофилы, посконники. На выставке бесплатно проводят консультации по агротехнике и новинкам селекции. Посетить мероприятие можно до 5 сентября.

В кинотеатре "Художественный" с 25 по 31 августа проходит марафон фильмов Сергея Соловьева. В этом году советскому и российскому режиссеру исполнилось бы 80 лет.

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