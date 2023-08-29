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Гастроли "Ленкома" в Израиле перенесли на неопределенный срок

Гастроли "Ленкома" в Израиле перенесли на неопределенный срок

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Московский театр "Ленком" Марка Захарова перенес гастроли в Израиль на неопределенный срок. Причина – политическая обстановка в стране.

По словам руководителей театра, в адрес артистов начали поступать угрозы и никто не мог гарантировать безопасность членов труппы. Причем призывы к травле были со стороны бывшего артиста МХТ Чехова Анатолия Белого, признанного в России иноагентом. В итоге поездка в Тель-Авив, где уже начали продавать билеты на спектакли, пришлось отменить.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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