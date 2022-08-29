В прокат вышел новый фильм "Преступления будущего"

В прокат вышел новый фильм режиссера Дэвида Кроненберга "Преступления будущего". Картина рассказывает о времени, когда люди перестали чувствовать физическую боль, а кто-то и вовсе отрастил себе новые органы.

Герой, которого играет актер Вигго Мортенсен, – популярный художник-перформер. Вместе со своей ассистенткой он проводит публичные операции по извлечению новых органов. Такая хирургия в мире "Преступлений будущего" на пике моды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.