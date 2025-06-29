В кинопарке "Москино" начались съемки сериала "Лиля"

В кинопарке "Москино" идут съемки сериала "Лиля" о жизни главного поэта Октябрьской революции Владимира Маяковского и его главной музы – Лили Брик.

Для создания антуража 1920-х годов были воссозданы интерьеры и костюмы той эпохи.

На площадке кинопарка "Москва времен конструктивизма" построили целые улицы, по которым даже курсируют настоящие ретро-трамваи, специально привезенные для съемок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

