На этой неделе в российский прокат вышел сериал "Библиотекарь". По сюжету актер-неудачник узнает о смерти отца и отправляется на его малую родину. Там выясняется, что папа возглавлял тайное общество, которое верит в волшебную силу книг.

Однако за редкими фолиантами охотятся члены разных библиотек – секретных сообществ. Героя принимают в орден и посвящают в библиотекари. С этого момента у него начинается новая жизнь, полная мистики и сражений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.