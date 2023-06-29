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Культура

В российский прокат вышел сериал "Библиотекарь"

В российский прокат вышел сериал "Библиотекарь"

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На этой неделе в российский прокат вышел сериал "Библиотекарь". По сюжету актер-неудачник узнает о смерти отца и отправляется на его малую родину. Там выясняется, что папа возглавлял тайное общество, которое верит в волшебную силу книг.

Однако за редкими фолиантами охотятся члены разных библиотек – секретных сообществ. Героя принимают в орден и посвящают в библиотекари. С этого момента у него начинается новая жизнь, полная мистики и сражений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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