Джордж Мартин пообещал альтернативную концовку "Игры престолов". Автор серии романов "Песнь льда и пламени", на основе которых сняли легендарный сериал, признался, что съемочная группа сильно его обогнала. За все время, пока создавали и показывали экранную версию, Мартин успел выпустить только одну книгу из запланированных пяти. Причем работа все еще продолжается.

Как признался писатель, финал сериала его разочаровал – по его словам, создатели киноверсии свернули не туда, поэтому в его книге все будет по-другому. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.