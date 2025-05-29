Центр "Московские мастерские" открыли на востоке города

Столичным художникам дали пространство для творчества в центре "Московские мастерские" на востоке города. В нем – несколько десятков оборудованных студий с мольбертами, гончарными кругами и выставочным залом, в которых будут проводить мастер-классы и встречи с известными художниками.

Мастера прошли конкурсный отбор и через несколько месяцев покажут публике результаты своего кропотливого труда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.