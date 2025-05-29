Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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29 мая, 07:30

Культура

Центр "Московские мастерские" открыли на востоке города

Центр "Московские мастерские" открыли на востоке города

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Столичным художникам дали пространство для творчества в центре "Московские мастерские" на востоке города. В нем – несколько десятков оборудованных студий с мольбертами, гончарными кругами и выставочным залом, в которых будут проводить мастер-классы и встречи с известными художниками.

Мастера прошли конкурсный отбор и через несколько месяцев покажут публике результаты своего кропотливого труда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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