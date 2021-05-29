"Город героев": Виктор Розов

Виктор Розов – ополченец 8-ой стрелковой ДНО Краснопресненского района Москвы. Драматург, сценарист. Автор пьесы "Вечно живые", по которой им же был написан сценарий к фильму Михаила Калатозова, шедевру мирового кинематографа – "Летят журавли".

В июле 1941-го Виктор Розов, тогда еще актер Московского театра имени Революции, принял решение добровольцем идти на фронт. Несмотря на то, что у него, 28-летнего молодого человека, был "белый" билет, дававший ему освобождение от воинской службы по состоянию здоровья.

В ополчении Виктор Розов был бойцом орудийного расчета, в составе 8-ой дивизии Краснопресненского района участвовал в Вяземской операции. В начале октября дивизия буквально за сутки погибла. Виктор Розов был тяжело ранен. На основе пережитого написал книгу воспоминаний "В московском ополчении" и, конечно, пьесу "Вечно живые", герой которой, несмотря на бронь, добровольцем ушел на фронт.

О Викторе Розове в выпуске программы "Город героев" рассказывает его внучка Анастасия Скорик, актриса МХТ имени Чехова.