В "Зарядье" открылась выставка о судьбе человека на войне

В зале Медиацентра парка "Зарядье" открылась новая выставка, посвященная судьбе человека на войне. В экспозиции представлены произведения художников со всей России – от живописи и скульптуры до цифрового искусства и видеоарта. Участники проекта – не только профессиональные авторы, но и солдаты, волонтеры, журналисты и близкие бойцов.

Отдельное место занимает проект "Русский стиль сталь" – работы созданы на бронеплитах от бронежилетах, ставших символом стойкости и личного подвига. Также в составе выставки работает кинозал, в котором показывают фильмы, посвященные осмыслению военной темы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.