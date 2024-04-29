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29 апреля, 14:30

Культура

Новости мира: полиция Парижа взяла под стражу актера Депардье по делу о домогательствах

Новости мира: полиция Парижа взяла под стражу актера Депардье по делу о домогательствах

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Французского актера Жерара Депардье задержали в Париже по делу о домогательствах. Его обвиняют две женщины. Инциденты, по их словам, произошли на съемках двух фильмов: в 2014 году на съемочной площадке "Маг и сиамцы" и в 2021 году на съемках ленты "Зеленые ставни" . Актер отвергает обвинения.

Илон Маск назвал безумием работу над соглашением о безопасности Украины на 10 лет. Бизнесмен считает, что это затянет конфликт. Так он прокомментировал сообщение американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что Украина работает над таким соглашением. Сакс также заявил, что помощь в 61 миллиард долларов, одобренная в Вашингтоне, была только началом. Ранее о переговорах с США по финансовой и военной поддержке на 10 лет вперед сообщали в Киеве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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