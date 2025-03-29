Прощание с актрисой и кукловодом Галиной Марченко прошло в Москве

В храме Новодевичьего монастыря прошла церемония прощания с актрисой Галиной Марченко. Большинству россиян она знакома по голосу Каркуши из программы "Спокойной ночи, малыши!".

Галина Марченко, почти полвека проработавшая в детской телепередаче, ушла из жизни 25 марта в возрасте 88 лет.

Актриса родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году она окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени Щепкина, а затем – режиссерские курсы училища имени Щукина. В 1975 году начала работать на Центральном телевидении, играла роли различных сказочных персонажей, озвучивала Хрюшу, Степашку и Мишутку в программе "Спокойной ночи, малыши!". Роль Каркуши Марченко исполняла на протяжении последних 25 лет.