В РАМТе простились с заслуженным артистом Алексеем Веселкиным

В Российском академическом молодежном театре прошла церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным. Актер служил в театре более 40 лет, сыграв за это время свыше 60 ролей.

Как отметил телеведущий Федор Баландин, Веселкин был культовой фигурой на телевидении, ведущим популярных в 90-е программы "До 16 и старше" и "Царь горы". Коллеги вспоминают его невероятный оптимизм и жизнелюбие – заслуженный артист Алексей Мясников признался, что учился у Веселкина радоваться жизни.

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