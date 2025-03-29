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29 марта, 13:30

Культура

В РАМТе простились с заслуженным артистом Алексеем Веселкиным

В РАМТе простились с заслуженным артистом Алексеем Веселкиным

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В Российском академическом молодежном театре прошла церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным. Актер служил в театре более 40 лет, сыграв за это время свыше 60 ролей.

Как отметил телеведущий Федор Баландин, Веселкин был культовой фигурой на телевидении, ведущим популярных в 90-е программы "До 16 и старше" и "Царь горы". Коллеги вспоминают его невероятный оптимизм и жизнелюбие – заслуженный артист Алексей Мясников признался, что учился у Веселкина радоваться жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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