В РАМТе проходит церемония прощания с Алексеем Веселкиным

В Российском академическом молодежном театре проходит церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным. Актер служил в театре более 40 лет, сыграв за это время свыше 60 ролей.

Параллельно с театральной карьерой Веселкин работал на телевидении – вел популярные в 90-е программы "До 16 и старше" и "Царь горы", снимался в кино. Коллеги вспоминают его как человека невероятного оптимизма и жизнелюбия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.