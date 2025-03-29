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29 марта, 12:30

Культура

В РАМТе проходит церемония прощания с Алексеем Веселкиным

В РАМТе проходит церемония прощания с Алексеем Веселкиным

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В Российском академическом молодежном театре проходит церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным. Актер служил в театре более 40 лет, сыграв за это время свыше 60 ролей.

Параллельно с театральной карьерой Веселкин работал на телевидении – вел популярные в 90-е программы "До 16 и старше" и "Царь горы", снимался в кино. Коллеги вспоминают его как человека невероятного оптимизма и жизнелюбия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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