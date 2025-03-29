Стали известны результаты голосования "Театральный опрос"

Большинство респондентов отметили, что им важно получить новые впечатления. Около трети сказали, что стремятся приобщиться к искусству. Многие ходят в театр отдохнуть, а для 5% это семейная традиция.

Выбирая постановку, москвичи смотрят на актеров и репутацию театра. В числе критериев отметили также цену и рекомендации друзей. А вот известность режиссера и возможность приобрести билеты онлайн практически не имеют значения. Немногие отмечали, что важна близость театра к дому и наличие знакомых в труппе.

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