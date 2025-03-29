29 марта, 02:00Культура
Стали известны результаты голосования "Театральный опрос"
Большинство респондентов отметили, что им важно получить новые впечатления. Около трети сказали, что стремятся приобщиться к искусству. Многие ходят в театр отдохнуть, а для 5% это семейная традиция.
Выбирая постановку, москвичи смотрят на актеров и репутацию театра. В числе критериев отметили также цену и рекомендации друзей. А вот известность режиссера и возможность приобрести билеты онлайн практически не имеют значения. Немногие отмечали, что важна близость театра к дому и наличие знакомых в труппе.
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