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Культура

Драма "Тень Караваджо" выйдет на экраны в РФ 30 марта

Драма "Тень Караваджо" выйдет на экраны в РФ 30 марта

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Драма "Тень Караваджо" выйдет на экраны в РФ 30 марта. Режиссер фильма – Микеле Плачидо, в главной роли – Луи Гаррель.

По сюжету до папы Римского доходит слух, что талантливый художник Караваджо использует в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, и тот обращается к секретной службе Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется Тень – тайный посланник, который решит судьбу скандального художника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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