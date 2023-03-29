Драма "Тень Караваджо" выйдет на экраны в РФ 30 марта. Режиссер фильма – Микеле Плачидо, в главной роли – Луи Гаррель.

По сюжету до папы Римского доходит слух, что талантливый художник Караваджо использует в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, и тот обращается к секретной службе Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется Тень – тайный посланник, который решит судьбу скандального художника.

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