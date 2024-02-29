"Сити": пять фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах в начале марта

Команда "Сити" сделала подборку фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах в начале марта. В российском прокате – французская приключенческая комедия "Кот и пес", сюжет которой начался с того, что собака проглотила рубин, за которым охотится вор. Убегая от него в аэропорту, пес познакомился с кошкой-суперблогером. Они отстают от самолета, и теперь им надо вернуться к хозяевам. Героев семейного фильма озвучили Агата Муцениеце и Никита Кологривый.

Также в кино можно посмотреть драмеди "Он+Она" – это российский киноальманах из пяти разных историй о настоящей любви мужчины и женщины. Еще можно увидеть зарубежные драмы "Прошлые жизни" и "Май декабрь".

Кроме того, в повторный прокат вышла драма Джима Джармуша "Пес-призрак: Путь самурая" 1999 года. Подробнее – в программе "Сити".