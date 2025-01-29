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29 января, 07:30

Культура

Актер Юрий Колокольников снялся в новом сезоне сериала "Белый лотос"

Актер Юрий Колокольников снялся в новом сезоне сериала "Белый лотос"

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Российский актер Юрий Колокольников снялся в третьем сезоне американского сериала "Белый лотос". Комментируя это событие, Колокольников предупредил, что слабонервным зрителям не стоит его смотреть.

Новая часть сериала расскажет о состоятельных людях, приехавших на отдых в Таиланд. Однако вместо беззаботных развлечений их будет ждать история, полная криминала и жестокости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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