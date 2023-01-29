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29 января, 19:30

Культура

Умер мультипликатор Вячеслав Назарук

Умер мультипликатор Вячеслав Назарук

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Умер Вячеслав Назарук – создатель легендарных советских мультиков о Коте Леопольде, Мамонтенке и Крошке Еноте. Ему был 81 год. Об этом в соцсетях сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков. Прощание с художником пройдет 1 февраля в храме при Первой Градской больнице.

Также Капков рассказал, что после закрытия анимационной студии на телевидении Назарук получил приглашение в США на студию Disney. Там он читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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