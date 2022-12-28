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Культура

В прокат выйдет российский комедийный фильм "Клипмейкеры"

В прокат выйдет российский комедийный фильм "Клипмейкеры"

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На российские экраны выйдет комедия "Клипмейкеры" режиссера Григория Константинопольского, который сам снимал клипы в 90-х. Фильм рассказывает про революцию в музыкальной индустрии.

По сюжету молодые ребята вместо скучных советских "голубых огоньков" делают первые яркие клипы, почти как на Западе. В них появляются зажигательные танцы, девушки из журнала Playboy и дорогие декорации. Чтобы работать с топом шоубиза, героям приходится договариваться с бандитами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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