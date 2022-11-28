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В российский прокат выйдет драма "На ощупь"

В российский прокат выйдет драма "На ощупь"

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В российский прокат на этой неделе выйдет драма "На ощупь" с Дмитрием Нагиевым в главной роли. По сюжету у главного героя много проблем: с сыном, работой и самим собой. Только вместо того, чтобы решать их, мужчина сбегает в свой загородный дом.

Однажды на охоте патрон разрывает ружье, после чего герой Нагиева теряет зрение. Теперь ему приходится выживать в диком опасном лесу и даже бороться с медведем. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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