Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 07:00

Культура

В Сети появился новый трейлер мультфильма "Зверополис-2"

В Сети появился новый трейлер мультфильма "Зверополис-2"

Неделя итальянского дизайна пройдет в "Новом Манеже"

Московский театр иллюзии подготовил яркие шоу и мастер-классы

Документальный фильм "Брат навсегда" выйдет в прокат 30 октября

Премьера киноромана "Хроники русской революции" состоится 27 октября

Собянин: на Красной площади откроется временная выставка под открытым небом

"Интервью": Оксана Сташенко – о погоне за славой

Артистка Оксана Сташенко рассказала о секретах актерского мастерства

Певица Татьяна Куртукова стала известна китайской публике

В Москве завершился патриотический медиафестиваль "Родина в сердце"

В Сети появился новый трейлер мультфильма "Зверополис-2", в котором показали кадры погони, зайчиху Джуди и лиса Ника на балу, а также другие сцены. Премьерный показ запланировали на 26 ноября. Он состоится спустя 10 лет после появления первой части.

"Зверополис-2" – это продолжение знаменитого мультфильма. По сюжету Джуди и Нику предстоит раскрыть дело и идти по следу загадочной рептилии, которая решает украсть таинственную книгу. Это событие перевернуло жизнь Зверополиса.

В России мультфильм, как обещают, выйдет на экраны 27 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика