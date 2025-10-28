В Сети появился новый трейлер мультфильма "Зверополис-2", в котором показали кадры погони, зайчиху Джуди и лиса Ника на балу, а также другие сцены. Премьерный показ запланировали на 26 ноября. Он состоится спустя 10 лет после появления первой части.

"Зверополис-2" – это продолжение знаменитого мультфильма. По сюжету Джуди и Нику предстоит раскрыть дело и идти по следу загадочной рептилии, которая решает украсть таинственную книгу. Это событие перевернуло жизнь Зверополиса.

В России мультфильм, как обещают, выйдет на экраны 27 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.