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Культура

Вышел российский комедийно-мистический сериал "Конец света"

Вышел российский комедийно-мистический сериал "Конец света"

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Вышел российский комедийно-мистический сериал "Конец света", который был снят Александром Незлобиным.

По сюжету в Москве объявляется Князь Тьмы, чтобы устроить мировой апокалипсис. Помочь ему в этом должен сын, мирно работающий кассиром в супермаркете. Отношения у них как-то не складываются, поэтому отцу нужно наладить контакт с ребенком, прежде чем погрузить мир во тьму. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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