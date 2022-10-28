Вышел российский комедийно-мистический сериал "Конец света", который был снят Александром Незлобиным.

По сюжету в Москве объявляется Князь Тьмы, чтобы устроить мировой апокалипсис. Помочь ему в этом должен сын, мирно работающий кассиром в супермаркете. Отношения у них как-то не складываются, поэтому отцу нужно наладить контакт с ребенком, прежде чем погрузить мир во тьму. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.