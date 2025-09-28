Новости регионов: в Дагестане более 450 танцоров одновременно исполнили лезгинку

Рекорд России установили в Дагестане. Там исполнили самую массовую лезгинку. В Махачкале на площади собрались более 450 танцоров. Это участники ведущих хореографических коллективов и юные артисты, а также молодежь. Достижение официально зафиксировал представитель Книги рекордов России.

В Подольске задержали пару пенсионеров, которые устроили пиротехническое шоу в отделении банка. По данным полиции, 74-летний мужчина взрывал петарды, а его 73-летняя спутница снимала все на телефон. В здании в этот момент находились другие клиенты, но никто не пострадал. Пожилых нарушителей доставили в отдел полиции. Предположительно, пенсионеры действовали по заданию телефонных мошенников.

