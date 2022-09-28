В Москве состоялся спецпоказ фильма "Сердце пармы"

В Москве прошел спецпоказ эпической экшн-драмы "Сердце пармы". Это экранизация одноименного романа российского писателя Алексея Иванова.

Фильм рассказывает о покорении Московским княжеством уральских и сибирских земель в XV веке. Сценарий писал Сергей Бодров-старший. Предполагалось, что он станет и режиссером. Но его заменил постановщик блокбастера "Движение вверх" Антон Мегердичев.

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