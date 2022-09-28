Мэрилин Монро появится в откровенной биографической картине "Блондинка"

На экранах вновь появится самая известная певица и актриса XX века. Слухи и сплетни о ее жизни не утихают до сих пор. Один из самых ожидаемых фильмов года и самая откровенная биографическая картина о Мэрилин Монро – так говорят о киноленте "Блондинка".

Сюжет основан на биографии Монро. Новый байопик сразу цепляет своей откровенностью. Во-первых, в фильме очень много постельных сцен, далеко не на все из них приятно смотреть. Во-вторых, Монро, будучи настоящей иконой своего времени, предстает человеком далеко не идеальным.

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