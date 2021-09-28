Москвичам рассказали о театральных премьерах этой осени

Кирилл Серебренников перенес действие одной из главных книг итальянского Возрождения в наше время. Он отметил, что Боккаччо апгрейду не сопротивлялся.

Структура книги сохранилась – "Декамерон" состоит из коротких новелл: каждая со своими героями и неожиданными декорациями. Актеров на сцене всего десять: 5 – из "Гоголь-центра" и 5 – из театра Берлина.

Играют спектакль тоже на две страны – Россию и Германию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.