Международный саммит моды БРИКС+ стартовал в Москве

28 августа в рамках Московской недели моды в концертном зале "Зарядье" стартовал третий международный форум BRICS+ Fashion Summit. Масштабное событие модной индустрии объединило дизайнеров, предпринимателей и экспертов из 65 государств.

Ключевой темой саммита является создание новой, децентрализованной и конкурентоспособной на глобальном уровне экосистемы, которая обеспечит постоянный приток новых идей, трендов и концепций.

В рамках форума открылась выставка "Родные мотивы". Ее главная цель – показать, как национальные и культурные коды народов России повлияли на современную моду и стиль жизни. В экспозиции принимают участие более 20 дизайнеров из разных уголков страны. Их коллекции представлены рядом с образцами подлинных народных костюмов из частных собраний.

С лидерами модной индустрии пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.