Пятая Московская неделя моды стартовала в столице

В столице стартовала Московская неделя моды. Она проходит уже в пятый раз. Одно из самых масштабных событий модной индустрии в этом году объединило более 220 брендов. Свои коллекции в Москве представляют дизайнеры из 28 городов России, а также Китая, Турции, Индии, ЮАР и ряда других стран.

Мероприятие охватывает девять площадок. В рамках Московской недели моды пройдут более 100 показов, многие из них – на открытом воздухе: в подиумы превратятся Китайгородская стена и парящий мост в "Зарядье".

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова побывала на первых дефиле в арт-пространстве "Паркинг Галерея" и узнала о модных тенденциях этого сезона.