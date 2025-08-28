Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 19:30

Новости Москвы: оркестр Минской военной комендатуры выступил на Манежной площади

Спектакль о жизни знаменитых русских поэтов показали на Чистопрудном бульваре

"Интервью": Дарья Повереннова – о том, почему ее называют комедийной хулиганкой

Модные показы пройдут в рамках Международного форума BRICS+ Fashion Summit

Международный форум BRICS+ Fashion Summit стартовал в Москве

Актриса Дарья Повереннова рассказала, как правильно сниматься в кинодублях

Сообщения об ухудшении здоровья Николая Дроздова оказались слухами

"Новости дня": новый кинопарк "Москино" сможет принимать до 10 млн гостей в год

Выставка "Городки – искусство побеждать" открылась в Финансовом университете

Пятая Московская неделя моды пройдет с 28 августа по 2 сентября

Оркестр почетного караула Минской военной комендатуры выступил на Манежной площади в Москве. Военные музыканты из Беларуссии дали концерт под открытым небом в рамках фестиваля "Спасская башня". Выступление собрало много зрителей. Москвичи и гости столицы услышали популярные белорусские песни в оригинальной интерпретации.

Столичные курьеры выполнили более 160 миллионов заказов с начала 2025 года. На данный момент 80% жителей столицы пользуются доставкой продуктов и товаров на дом. Как отметили в Дептрансе, сервисы снижают число поездок на личных автомобилях. Благодаря этому заторов в городе становится меньше. Кроме того, теперь действуют стандарты работы для служб доставки. Будущие курьеры проходят проверку, после чего получают цифровой ID и подтверждение в личном кабинете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

