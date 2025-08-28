Новости Москвы: оркестр Минской военной комендатуры выступил на Манежной площади

Оркестр почетного караула Минской военной комендатуры выступил на Манежной площади в Москве. Военные музыканты из Беларуссии дали концерт под открытым небом в рамках фестиваля "Спасская башня". Выступление собрало много зрителей. Москвичи и гости столицы услышали популярные белорусские песни в оригинальной интерпретации.

Столичные курьеры выполнили более 160 миллионов заказов с начала 2025 года. На данный момент 80% жителей столицы пользуются доставкой продуктов и товаров на дом. Как отметили в Дептрансе, сервисы снижают число поездок на личных автомобилях. Благодаря этому заторов в городе становится меньше. Кроме того, теперь действуют стандарты работы для служб доставки. Будущие курьеры проходят проверку, после чего получают цифровой ID и подтверждение в личном кабинете.

