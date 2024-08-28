Актриса Анастасия Уколова рассказала, где любит гулять в Москве

По словам актрисы Анастасии Уколовой, ее можно встретить на прогулке в Краснопресненском парке, Парке Горького или парке "Сказка" в Крылатском. Она также отметила, что у нее нечасто выдается возможность провести время на свежем воздухе.

Кроме того, артистка призналась, что остается в хорошей физической форме из-за стресса, а также старается следить за питанием.

Большое интервью с Анастасией Уколовой выйдет в среду, 28 августа, в эфире телеканала Москва 24.