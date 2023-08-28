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Культура

В Москве могут появиться штрафы за незаконные экскурсии

В Москве могут появиться штрафы за незаконные экскурсии

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Московским гидам нужно будет подтвердить свою квалификацию, чтобы продолжить работу. Правительство планирует полностью исключить работу нелегальных экскурсоводов.

За организацию так называемых серых туров будут штрафовать. Наказание для гидов без аттестации ужесточили после того, как в столице во время нелегальной экскурсии по подземным коммуникациям погибло восемь человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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