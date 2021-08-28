У Эрмитажа появились претензии к Тиллю Линдеманну

Эрмитаж объявил о том, что стал "одним из первых музеев в мире", который столкнулся "с недобросовестным использованием его имени и произведений в сфере NFT".

С августа 2020 до середины 2021 в России проводили год Германии. Тогда Эрмитаж разрешил снять в музее клип на песню "Любимый город" в исполнении лидера Rammstein. Параллельно Линдеманн выпустил серию NFT-токенов с цифровыми изображениями, которые были подготовлены во время съемок, что не было согласовано с Эрмитажем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

