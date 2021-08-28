Концерт лидера группы Рамштайн Тилля Линдеманна состоится, как и было запланировано, в это воскресение. Об этом заявили организаторы. Музыканта пригласили выступить на открытии гастрономического фестиваля в Тверской области.

Однако в регионе сейчас действуют строгие антиковидные меры. И Роспотребнадзор напомнил организаторам, что на массовых мероприятиях численность участников не должна превышать 500 человек, а трибуны и залы должны быть заполнены максимум на 50 процентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

