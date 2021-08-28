В Твери решили провести многотысячный фестиваль без учета требовании Роспотребнадзора

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн оказался в центре скандала в Тверской области. Музыканта пригласили выступить на открытии гастрономического фестиваля. Однако организаторы не учли действующие в регионе антиковидные меры.

Концерт Линдеманна должен состояться завтра. В заявке указаны около 6 тысяч зрителей. Однако в Роспотребнадзоре напомнили, что сейчас в области действует ограничение на массовые мероприятия. Численность участников и зрителей не должна превышать 500 человек, а все трибуны и залы должны быть заполнены максимум на 50 процентов от общего количества посадочных мест.

В ведомстве заявили, что обо всем этом уведомили организаторов. Ранее правоохранительные органы завели административное дело на продюсера артиста. Отмечается, что он пересек границу по туристической визе, хотя по факту занимался организацией этого концерта.