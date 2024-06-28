Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июня, 07:00

Культура

В столице открылась выставка к юбилею кинорежиссера Татьяны Лиозновой

В столице открылась выставка к юбилею кинорежиссера Татьяны Лиозновой

Гильдия театральных деятелей появится в России

В Москве открылась выставка "Мгновения Татьяны Лиозновой"

В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильной жары

Выставка "Райский сад земной и небесный" в "Коломенском" представлена в трех разделах

Москвичам рассказали, как провести свободное время 27 июня

Жителям Москвы представили афишу мероприятий на 27 июня

Новости часа: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

В музее кино на ВДНХ открылась выставка в память об Элеоноре Маклаковой

Собянин: началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

В столице открылась выставка к столетнему юбилею советского кинорежиссера Татьяны Лиозновой. Москвичи увидят экспонаты, которые познакомят с ее творческой биографией.

Мероприятие проводится в музейно-выставочном центре "РОС-ИЗО". Экспозиция состоит из нескольких частей, каждая из которых посвящена главным фильмам Лиозновой.

Что еще происходит в культурной жизни столицы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновыставкивидеоМаксим ШаманинАнастасия Арсланова
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика