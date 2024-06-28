В столице открылась выставка к юбилею кинорежиссера Татьяны Лиозновой

В столице открылась выставка к столетнему юбилею советского кинорежиссера Татьяны Лиозновой. Москвичи увидят экспонаты, которые познакомят с ее творческой биографией.

Мероприятие проводится в музейно-выставочном центре "РОС-ИЗО". Экспозиция состоит из нескольких частей, каждая из которых посвящена главным фильмам Лиозновой.

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