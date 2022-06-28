Фильм "Асса" стал самым успешным перевыпуском советского кино на большом экране

В этом году картина режиссера Сергея Соловьева "Асса" стала самым успешным перевыпуском советского кино на большом экране. За первый уик-энд, с 16 по 19 июня, ее сборы превысили 1,5 миллиона рублей.

Как уточнили в "Мосфильме", это абсолютный рекорд среди всех созданных в Союзе кинолент, перезапущенных с лета 2019 года. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.