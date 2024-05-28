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28 мая, 20:00

Культура

Новый корпус Третьяковки на Кадашевской набережной откроется 30 мая

Новый корпус Третьяковки на Кадашевской набережной откроется 30 мая

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Новая выставка откроется в Еврейском музее и центре толерантности 28 мая

Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной откроется для посетителей 30 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба галереи.

В новом здании размещены современные выставочные пространства, зона отдыха, кафе и музейный магазин, а в административной части находятся реставрационные мастерские. Отдельные помещения выделены под научный фотоархив. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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