Новый корпус Третьяковки на Кадашевской набережной откроется 30 мая

Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной откроется для посетителей 30 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба галереи.

В новом здании размещены современные выставочные пространства, зона отдыха, кафе и музейный магазин, а в административной части находятся реставрационные мастерские. Отдельные помещения выделены под научный фотоархив. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.