28 мая, 08:00Культура
Ретроспективу Булата Окуджавы подготовили в кинотеатре "Иллюзион" в Москве
В столичном кинотеатре "Иллюзион" подготовили ретроспективу Булата Окуджавы к столетию со дня рождения барда, поэта и писателя. Событие проходит с 26 мая по 7 июня.
А в четверг, 30 мая, в "Есенин-центре" состоится бесплатная лекция "Образы Русского Севера в культуре Серебряного века". Мероприятие приурочено ко дню рождения художника Михаила Нестерова.
Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.