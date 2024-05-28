Ретроспективу Булата Окуджавы подготовили в кинотеатре "Иллюзион" в Москве

В столичном кинотеатре "Иллюзион" подготовили ретроспективу Булата Окуджавы к столетию со дня рождения барда, поэта и писателя. Событие проходит с 26 мая по 7 июня.

А в четверг, 30 мая, в "Есенин-центре" состоится бесплатная лекция "Образы Русского Севера в культуре Серебряного века". Мероприятие приурочено ко дню рождения художника Михаила Нестерова.

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.

