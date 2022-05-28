Сотни воздушных змеев взмоют в небо над парком "Царицыно". В нынешние выходные в заповеднике пройдет крупнейший в России подобный фестиваль. Он уже стал традиционным, но два года подряд его не проводили из-за пандемии.

Гостей ждут на берегу Нижнего царицынского пруда. Организаторы приготовили обновленную программу. На фестивале можно будет увидеть самого большого в России воздушного змея и принять участие в мастер-классах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.