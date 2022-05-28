В Москве возобновили традиционную церемонию развода караулов

Несмотря на дождливую погоду, на Соборной площади Кремля прошла первая в 2022 году церемония развода караулов Президентского полка.

В ней приняли участие как конные, так и пешие расчеты. Теперь церемония будет проходить каждую субботу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.