В Москве прошла первая после перерыва церемония развода караулов

В Москве прошла первая в 2022 году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Мероприятие традиционно проводят каждую субботу в теплое время года.

В 2020 году они не проводились из-за пандемии, в 2021 году проводились частично из-за санитарных ограничений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.