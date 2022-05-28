В Москве начинается церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Мероприятие проходит на Соборной площади Кремля в теплое время года.

Его традиционно проводят каждую субботу. В 2020-м развода караулов не было из-за пандемии, но теперь программа возвращается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.