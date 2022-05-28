В Москве пройдет церемония развода караулов Президентского полка

В Москве состоится церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. Мероприятие проходит на Соборной площади Кремля с мая по сентябрь

Его традиционно проводят каждую субботу в полдень. В 2020-м развода караулов не было из-за пандемии. Нынешний сезон станет 18-м по счету. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.