В Геленджике состоится фестиваль воздушных шаров

В Геленджике готовятся к грандиозному фестивалю воздушных шаров. В этот раз его посвятят советской мультипликации.

Невероятные фигуры проплывут перед зрителями по городским улицам. Удивлять зрителей и жюри будут участники со всей России. Ожидают и мастера аэродизайна из Ирана. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.