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Москва 24

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Культура

08:00

В прокат вышел спецэпизод сериала "Друзья"

культура кино видео Никита Пименов Екатерина Фоменко

В онлайн-кинотеатрах вышел спецвыпуск сериала "Друзья: Воссоединение". Это не очередная серия и не документальный фильм, а ток-шоу. Актеры сериала впервые за многие годы встретились на одной площадке.

Они вспомнили моменты со съемок, например как Кортни Кокс, которая играла Монику, разбрасывала на площадке шпаргалки с текстом, а Мэтт Леблан над ней подшучивал.

Актеры рассказали, между кем на площадке вспыхнула любовь и кто пришел на кастинг проекта с разбитым лицом. В конце выпуска герои решили, что собираться нужно почаще, только не на съемочной площадке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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