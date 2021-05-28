В прокат вышел спецэпизод сериала "Друзья"

В онлайн-кинотеатрах вышел спецвыпуск сериала "Друзья: Воссоединение". Это не очередная серия и не документальный фильм, а ток-шоу. Актеры сериала впервые за многие годы встретились на одной площадке.

Они вспомнили моменты со съемок, например как Кортни Кокс, которая играла Монику, разбрасывала на площадке шпаргалки с текстом, а Мэтт Леблан над ней подшучивал.

Актеры рассказали, между кем на площадке вспыхнула любовь и кто пришел на кастинг проекта с разбитым лицом. В конце выпуска герои решили, что собираться нужно почаще, только не на съемочной площадке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.