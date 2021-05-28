Певица Manizha подаст в суд на издание Wonderzine

Manizha решила восстановить справедливость и подать в суд на издание Wonderzine. Она написала об этом в своем Instagram.

Ранее издание опубликовало материал, в котором приводятся сведения из анонимных Telegram-каналов. Покровительство артистке якобы оказывают высокопоставленные чиновники и бизнесмены.

Manizha обвинила главного редактора в клевете. Певица возмутилась, что с ней даже не связались, чтобы проверить информацию. По словам юристов, если Manizha победит в суде, она может получить компенсацию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.