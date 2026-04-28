VIII музыкальный конкурс-фестиваль "Дорога на Ялту" завершился в Москве

28 апреля в Государственном Кремлевском Дворце прошел гала-концерт VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту". В столице России вновь прозвучали на разных языках мира известные, любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне.

В 2026 году оргкомитет получил 172 заявки от вокалистов из 58 стран. В отборочном онлайн-туре жюри определило участников из 15 государств, которых пригласили в Москву. В финал вышли представители Болгарии, Бразилии, Ганы, Индии, Испании, Италии, Китая, Колумбии, Кубы, Монголии, Нигерии, Сербии, США, Туниса и Франции.

На гала-концерте зарубежные исполнители выступили в дуэтах со звездами российской сцены: Александром Олешко, Анной Ковальчук, Ярославом Сумишевским, Аскаром Абдразаковым, Александром Добронравовым, Алексеем Петрухиным, Игорем Петренко и другими.