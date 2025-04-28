Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

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28 апреля, 22:30

Культура

Фотовыставка к 80-летию Победы открылась на Чистопрудном бульваре

Фотовыставка к 80-летию Победы открылась на Чистопрудном бульваре

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Медиахолдинг "Москва Медиа" и Музей Победы подготовили совместный фотопроект "Москва: сохраняя память, создавая будущее" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка открылась на Чистопрудном бульваре.

Горожане и туристы могут увидеть, как изменился город, и почувствовать связь времен и поколений. На выставке представлены архивные снимки и современные фото. Экспозиция будет работать до 11 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
культурагородвидеоАлексей Лазаренко

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