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28 апреля, 15:45

Культура

Ансамбли МГКМИ имени Шопена выступили в консерватории Чайковского

Ансамбли МГКМИ имени Шопена выступили в консерватории Чайковского

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На сцене консерватории имени Чайковского выступили солисты и ансамбли Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена.

Концерт состоял из двух частей. В первом отделении выступили солисты и ансамбль скрипачей "Аллегро". Среди участников – лауреаты крупнейших музыкальных конкурсов. Во втором отделении классику исполнил детский хор под руководством Зои Грошенковой и симфонический оркестр колледжа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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