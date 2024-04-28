Ансамбли МГКМИ имени Шопена выступили в консерватории Чайковского

На сцене консерватории имени Чайковского выступили солисты и ансамбли Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена.

Концерт состоял из двух частей. В первом отделении выступили солисты и ансамбль скрипачей "Аллегро". Среди участников – лауреаты крупнейших музыкальных конкурсов. Во втором отделении классику исполнил детский хор под руководством Зои Грошенковой и симфонический оркестр колледжа.

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