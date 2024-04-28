"Профессия – режиссер": Николай Коляда

Николай Коляда один из самых известных театральных деятелей Российской Федерации, сумевший реализоваться как драматург, режиссер, педагог, театральный художник, редактор и издатель.

Он является автором более чем 120 пьес и лауреатом литературных премий. Артисты его труппы формируют ансамбль, слаженная работа которого отмечается критиками и подтверждается наградами профессионального сообщества. Каждый из актеров исполняет и ведущие роли, и роли в массовых сценах.

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